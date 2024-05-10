陸4月進出口雙增 優預期

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大陸近一年進出口年增率

大陸海關總署9日公布4月進出口數據，受低基數及需求回暖影響，進、出口年增率均由負轉正，且都優於預期。分析認為，由於全球補庫存週期開啟，加上歐美製造業溫和復甦，2024年後三季的進、出口有望保持小幅增長。

海關數據顯示，以美元計，大陸4月出口年增率由負轉正，增速從3月的年減7.5％反彈至年增1.5％。進口同樣轉正至年增8.4％，3月進口為年減1.9％。當月貿易順差723.5億美元，較上月增加138億美元。

受人民幣匯率貶值支撐，以人民幣計的進出口增速略好於以美元計，4月出口年增率由負轉為正成長5.1％，進口年增12.2％。

累計2024年前四個月（以美元計），大陸進出口總額1.94兆美元，年增2.2％。其中出口1.1兆美元，年增1.5％，進口8,439.1億美元，年增3.2％，貿易順差2,556.6億美元，收窄3.9％。

從貿易夥伴看，前四個月，東協為大陸第一大夥伴，雙邊貿易總值占大陸外貿總值15.8％。歐盟為大陸第二大貿易夥伴，貿易總值占12.7％。其中自歐盟進口額年減2.3％，對歐盟額出口年減1.5％。

第三大貿易夥伴為美國，貿易總值年增1.1％，占貿易總值的10.6％。其中對美國出口額增加2.4％，自美國進口額下降2.5％。對美貿易順差6,924.1億元，擴大5.4％。

主要出口品項中，2024年前四月，自動資料處理設備及其零部件年增9.7％、半導體年增23.5％、手機年減5.5％、汽車年增24.9％。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，4月出口回升主要原因是2023年同期出口基數下沉，加之當前外需整體偏強。4月摩根大通全球製造業PMI指數連續四個月處於擴張區間。從歷史數據看，中國出口走勢與這一指數關聯度較高，預計出口成長動能短期內可望延續。

招商證券分析師張靜靜指出，在全球價值鏈重塑的背景下，全球資本開支週期帶動庫存週期，美國乃至全球主動補庫存將貫穿全年。此外，2025年關稅政策的不確定性還可能導致2024年會出現「搶出口」的現象，因此預期2024年第二季至第四季，出口很可能繼續正成長。

財信研究院副院長伍超明也認為，全球製造業溫和復甦、美國補庫存週期開啟，將對國內出口貿易量形成支撐，價格因素對出口的拖累也將有所緩解，第二季出口增速有望保持小幅增長。