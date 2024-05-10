美擬限AI大模型出口中俄

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美國對中國的AI禁令不斷擴大

在中美科技戰持續延燒下，美國政府準備開闢新戰線，考慮限制最先進的人工智慧（AI）大模型出口到中國、俄羅斯、北韓和伊朗。

路透9日報導，當前半導體、AI、通訊、新能源汽車等領域，成為中美兩大強權科技角力的熱點。過去兩年美國已經採取一連串措施，阻止先進AI晶片出口到中國，藉此阻止中國在軍事用途上取得先進技術。然而，美國監管機關很難跟上AI快速發展的步伐。

譬如，AI大模型是ChatGPT等AI軟體背後的核心部分，但目前美國政府尚未限制微軟、OpenAI、谷歌等美國AI巨頭，出售其開發的封閉原始碼AI模型給予全球任何人。

為了對AI模型進行出口管制，消息人士透露，美國可能會借鑒2023年10月所頒布的一項AI行政命令，當中包含運算能力數值限制，當達到該水平時，開發人員必須向美國商務部報告其AI模型開發計畫並提供測試結果。根據兩名美國官員和另一位獲悉討論內容的消息人士表示，運算能力數值限制可能成為確定哪些AI模型會受到出口限制的基礎。

報導指出，AI大模型可以挖掘大量的文本和圖片，總結資訊並生成內容。美國政府與民間企業部門的研究人員擔心，其「競爭對手」可能會利用這些模型來進行具侵略性的網路攻擊，甚至製造強大的生化武器。

在美方封堵下，中國官方與民間持續大力推動本土AI科技發展。但谷歌前CEO施密特（Eric Schmidt）近期表示，美國在AI發展上已經領先中國二～三年，並暗示中國永遠無法超越美國。

對於中國落後美國的原因，施密特指出，首先是中國晶片供應不足，在美國禁令下，尤其是對輝達（Nvidia）所生產的晶片設限，讓中國難以取得促進AI發展的關鍵硬體資源。

其次是由於網路、書籍、研究論文等因素，訓練AI大型語言模型所依賴的素材，大多都以英文為主，中文素材相對較少。第三是中國經濟持續衰退，加上外資撤離，在全球高利率時代，還面臨著通緊的困境。而AI技術發展，正需要龐大的研究資金支撐。