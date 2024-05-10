美制裁＋需求疲 中芯、華虹Q1獲利重摔

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大陸晶圓代工一哥、二哥：中芯國際與華虹半導體9日公布2024年第一季財報，受到美國制裁與市場需求疲弱影響，中芯國際第一季淨利銳減近7成，華虹半導體獲利年減更逼近8成。

由於中芯國際、華虹半導體是在9日港股盤後才公布財報，因此當日中芯國際港股仍大幅收漲4.71％，報港幣16.02元，但2024年仍累跌17.4％。華虹半導體港股9日大漲8.81％至港幣17.04元，2024年累跌8.0％。

綜合陸媒報導，中芯國際第一季營收17.5億美元，年增19.7％；淨利潤降至7,180萬美元，年減68.9％。

財報顯示，中芯產能利用率從2023年第一季的68.1％上升到2024年第一季的80.8％，但高營收與高產能並未帶來高利潤，2024年第一季毛利為2.397億美元，2023年同期為3.047億美元，降幅21.3％。毛利率也一路下滑，中芯國際2024年第一季毛利率為13.7％，2023年第四季為16.4％，2023年第一季為20.8％。

中芯國際表示，預計2024年第二季的季度收入將較第一季增長5％～7％，毛利率介於9％至11％的範圍內。對於全年，外部環境無重大變化的前提下，公司的目標是銷售收入增幅可超過可比同業的平均值。

另外，華虹半導體同日也公布2024年第一季業績。首季母公司擁有人應占溢利為3,180萬美元，年減79.1％，季減10.2％。期內華虹半導體營收為4.6億美元，年減27.1％。毛利率僅為6.4％，較2023年同期的32.1％，一口氣大減25.7個百分點。

華虹半導體總裁兼執行董事唐均君表示，目前整體半導體市場景氣尚未擺脫低迷，且由於季節性和年度維修的影響，第一季是代工企業的傳統淡季，但華虹半導體第一季的產能利用率、銷售收入、毛利率均按季提升。