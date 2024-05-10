韓企轉骨 SK海力士、LG調整陸業務

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為因應市場變化，近期韓企頻頻調整中國業務。韓國晶片巨擘SK海力士日前以約4,740億韓元的價格，向無錫產業發展集團（WIDG）轉讓其無錫法人49.9％的股份。市場看法兩極，有一說為SK海力士與中企結盟，開拓中國代工市場，另一說為SK海力士逐步淡出中國晶圓代工業務。

另據韓國亞洲日報報導，韓國面板製造商LG Display近期與韓國產業通商資源部，針對出售廣州工廠相關事宜啟動審查程序協商。外傳LG Display收到京東方、TCL華星、創維集團等中企的收購意向書。此舉是LG Display推進有機發光二極體（OLED）為中心的業務結構升級的一環。

SK海力士系統集成電路日前與WIDG簽署分階段轉讓股份協議。根據協議內容，SK海力士系統集成電路將在2024年10月底前，把無錫法人21.3％的股份以1.49億美元的價格出售給WIDG。WIDG還將以參與有償增資的方式追加確保無錫法人28.6％的股份，規模約2億美元。轉讓及有償增資流程完成後，SK海力士系統集成電路與WIDG將分別持有無錫法人50.1％、49.9％的股份。

報導指出，透過上述交易，SK海力士和WIDG將產生可觀的綜效。SK海力士透過向WIDG旗下63家企業及合作客戶供應老式技術晶片，其業績將改善。同時以無錫基地為基礎，還有望獲得中芯國際、華虹半導體等中國晶片大廠的老式技術晶片訂單。