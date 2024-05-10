日媒：全球資金回流陸港股

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港股近日漲勢驚人，日媒報導，資金正出現回歸大陸和香港股市的跡象。報導認為，這是因為經濟指標優於市場預期，以及大陸政府要求上市企業採取增加分紅等措施，吸引資金流入高分紅股票。

日經中文網9日報導，截至5月6日，香港恒生指數連續十個交易日走高，過熱跡象增強。這是港股自2018年1月出現14連陽之後，第二長天數的連續上漲。從年初至5月9日，恒生指數上漲逾1成。上證指數則從2月5日的低點至9日，上漲逾16％，深成指上漲近23％。

報導指出，經濟指標的改善超過預期，成為陸港股上漲的契機之一。2024年第一季，大陸GDP年增5.3％，遠超過市場預測五平均值的增長4.5％。4月製造業採購經理人指數為50.4，連續兩個月高於榮枯線。

此外，大陸國務院4月公布近十年來第一個資本市場提振措施修訂版本。其中，為了改善上市公司的品質，提出上市企業提高分紅比例、每年多次分紅、春節前分紅等措施，希望將股票投資培育成能替代房地產的國民資產支柱。

光大證券國際的策略師伍禮賢表示，原本流向日本和印度的海外資金不斷回歸大陸股市。海外投資者正在計劃將日本股票的獲利，投向大陸股市。

此外，日本瑞穗研究與技術主任經濟學家月岡直樹也指出，包括歐美在內的海外投資者可能正在將資金從上漲乏力的日本股市轉移回低估的大陸股市。

但也有觀點認為大陸股票已被過度買入。美國摩根士丹利的策略師Laura Wang表示，儘管中國大陸和香港的持續資金外流終於告一段落，但目前的上漲力道或將減弱。他認為，中國的消費和住房市場的復甦需要時間，這將帶來通縮和企業盈利的壓力。