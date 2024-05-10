陸若掌控台積電 美商務部長:恐毀滅美經濟

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美國商務部長雷蒙多於當地時間8日出席美國眾議院聽證會，當被問及若發生中國入侵台灣、並接管台積電的情況，她回應，美國92％的尖端晶片都是購自台積電，因此上述情況對美國經濟而言「絕對具毀滅性」。儘管她未進一步回應美方對此情況的可能應變方式，但已彰顯出台積電的重要地位。

綜合外媒報導，對中立場屬於相對鷹派的雷蒙多還在聽證會上表示，預料年底可完成人工智慧（AI）等領域的限制中國投資的相關規則，以確保美國的資金及技術不會被用於中國軍事現代化。她還提到，政府需更認真地對待中國生產的智慧網聯汽車帶來的威脅，可能採取「極端行動」限制或禁止進口這些汽車，以免美國公民的數據外洩。

美國總統拜登2023年8月發布行政命令，授權財政部禁止或限制美國在半導體和微電子、量子資訊科技和某些人工智慧等領域對中國實體進行投資。

雷蒙多在會上表示，商務部正與財政部合作，弄清楚人工智慧的哪些部分和哪些類型的企業應受到關注，預期在年底前完成相關法規制訂。她還說，商務部也在努力追查對外投資的情況，同時承認追蹤資金流向有難度，「我們所說的這些投資不是在公開股票市場上的公司，而是私人資金」。

談到政府年初對中國汽車業啟動的國安風險調查，雷蒙多表示，政府擔心中國的網聯汽車可能會收集大量關於美國人的數據，「包括他們是誰、他們在車裡說了什麼、他們去哪裡及他們的駕駛模式」。她補充說，美國需要更加認真地對待中國網聯汽車，以及其他技術問題帶來的威脅。