陸製電動車充斥市場 歐盟主席：需阻止高補貼

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美國之音報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）於當地時間8日在柏林表示，必需阻止中國向歐盟市場提供享有大量補貼的電動車。她指出，若能公平競爭當然很好，但無法接受歐洲市場上充斥著獲得大量補貼的中國電動車。

歐盟從2023年10月開始，對中國電動車進行反補貼調查，以便確定是否需要對中國產品徵收關稅。本次調查可能會持續13個月，歐盟委員會在調查開始後，有權對中國產品徵收臨時性關稅。

日經亞洲報導指出，以2022年來說，中國電動車在全球總產量已高達60％之多。歐盟數據顯示，2023年中國品牌的電動車在歐洲市場的銷售占比為7.9％。而2019年只有0.4％。分析預測，中國車企在歐洲的市占率將在2027年達到20％。

不過德國車企對於歐盟的做法抱持不同看法。德國豪華車企BMW和福斯汽車的高層8日提出警告，指出若歐盟對中國電動車加徵關稅，可能會阻礙歐盟的綠色協議計畫，並傷害在中國設廠的德國汽車製造商。

外媒報導，BMW執行長Oliver Zipse於8日表示，歐盟擬加徵關稅相當不智，直言「很快就會搬石頭砸自己的腳」。對於BMW來說，正打算將中國製造的自家Mini電動車和iX3車款，回銷到歐洲，一旦加徵關稅等於首當其衝。此外，對BMW來說，中國是僅次於歐洲的第二大市場。而福斯汽車和賓士、BMW一樣，都高度依賴中國業務的收入。