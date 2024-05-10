純網銀 明年一家可損益兩平

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純網銀全力拚獲利，三大純網銀連線銀行（LINE Bank）、將來銀行、樂天國際銀行開業至今仍未轉虧為盈，持續力拚2025年損益兩平，惠譽信評9日表示，三家純網銀中，有一家預計明年可達標。

據惠譽資料，至去年底台灣數位帳戶開戶數市占率，三家純網銀以連線銀占比達9％最高，其次是將來銀2％、樂天銀1％。而根據市場預測，三大純網銀中開戶數最多的連線銀，最有可能先於既定目標2025年達到損益兩平。

惠譽信評金融評等副總陳怡如指出，純網銀今年雖收入可持續增加，但仍低於營業費用，預計將維持虧損；若純網銀能透過其股東的市場地位，例如股東生態圈持續獲客，並隨法令鬆綁及內部系統建置完備，提升客戶使用度，將可使虧損縮小。

預期其中一家純網銀，明年的確有機會損益兩平，主因產品多樣性增加，加上主管機關幫忙，法令修改下讓承作業務增加，獲客量持續成長，在淨息收、淨手收都有正面助益。

但是純網銀達到損益兩平，只是初步的重要關卡，後續挑戰是中長期是否能持續建立獨特的利基，維持合理的利潤率等，若只是維持損益兩平，股東也不會開心。

陳怡如表示，台灣銀行家數多、競爭激烈，純網銀初期透過高利率存款、低利率放款爭取客群，但因聚焦於消金放款、產品線有限，去年存款市占率僅0.2％，在整體銀行業比重仍偏小，對整體銀行業影響程度不大，不至於影響國內銀行經營轉境。

純網銀有獨特營運模式，例如股東生態圈，透過電商、通訊應用等提升客戶貢獻度，且營業成本比傳統商銀低，中長期來看，確實可能威脅到部分數位金融發展落後的商銀，使其流失市占率。

另惠譽並預估，美國今年可望降息3碼（1碼是0.25個百分點），台灣目前通膨環境溫和，今年內應不會再降息，最快於明年降息1碼。

惠譽信評金融評等副總黃嬿如認為，若今年美國降息速度快，銀行海放款利差勢必會受壓縮，但海外放款部位同時會增加，使存款成本稍稍下降，抵銷降息對銀行利差壓力。