全球經濟不穩定 衝擊中小型銀行4月獲利

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4月因美國聯準會未降息，及中東地緣政治因素，造成全球經濟環境不穩定，影響國內中小型銀行4月獲利表現，大部分出現累積獲利年成長幅度縮小的情況，部份銀行更是年減幅度擴大。

遠東銀9日公告4月自結損益，單月稅前盈餘3.93億元、稅後純益3.42億元，年減13.64％，但因為第一季表現不錯，累積前四月稅後純益15.83億元，年增幅度仍有27.25％，稅後每股純益（EPS）0.39元；京城銀4月自結損益，單月稅後純益3.6億元，年增1.1％，增幅縮小許多，但累積前四月稅後純益23.79億元，年增高達近百的98.7％，EPS為2.14元；聯邦銀4月自結稅後純益3.52億元、年增35.91％，累積前四月稅後純益16.15億元、年增12.86％，EPS為0.43元。

高雄銀9日也公布4月稅後純益0.54億元，年減達58.46％，累積前四月稅後純益2.37億元，年減幅度並擴大到30.9％，EPS為0.16元。

4月中小銀行的獲利表現較不穩定，京城銀表示，最新公布數據顯示，美國第一季經濟成長率下滑至近兩年低點，此外通膨率更大幅回升，不只讓市場對美國經濟軟著陸的期待受挫，聯準會於1日公布利率維持不變時也表明，「通膨回落至2％目標缺乏進一步進展」，使總體環境增添不確定因素。

京城銀認為，國內經濟方面，國發會上月26日公布台灣景氣燈號續為綠燈，領先指標與同時指標維持上升，顯示國內景氣持續回溫。