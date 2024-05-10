金融股籌碼安定 長線續看好

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台股9日殺尾盤，大盤下跌139.74點或挫0.67％，但金融股表現相對抗跌，僅跌0.62％，不少個股逆勢漲，由國泰金控大漲1.57％的表現最佳，主要是外界期待獲利持續衝高，其次台產也漲1.07％，還有三商壽、王道銀行、第一保、安泰銀都逆勢上漲。

國泰金前四月稅後純益破500億元，創其歷史同期次高，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計獲利皆創歷史新高，國泰人壽累計稅後淨利則是創歷史次高，有基本面支撐股價上攻。據證交所統計，外資9日押對寶，買超國泰金1萬1,301張，居當日外資買超第三大個股。

觀察金融股指數技術線型，9日雖跌破周線，但仍在月線、季線之上，接下來金融股指數若能盡快站回周線上，將有利於士氣凝聚，就可望續攻。公股銀主管分析，近期金融股相對強勢，因此短線回檔修正，都屬於健康整理，且金融股短線漲多拉回，籌碼仍相對安定尚未凌亂，長線仍持續看好金融股。

緊接而來的法說會旺季及4月獲利公布，金融股除高股息殖利率題材影響股價外，後續將回歸獲利基本面及今年接下來的獲利展望，都是持續影響股價表現的關鍵。

公股銀指出，銀行雖面對聯準會雖將進入降息循環，但降息時間點預期延後，仍有利維持高檔的SWAP（換匯交易）獲利，加上國內央行逆勢升息，有助擴大利差空間，且景氣保持韌性，放款業務有望保持成長，及財管業務亦受惠於投資市場熱絡，獲利展望正向。

證券方面，由於經濟展望佳、企業獲利維持成長，及AI熱潮帶動科技股走勢，且ETF募集狀況佳，證券業務有望受惠於股市交易量能放大，提升手續費收入，獲利前景正向看待。

壽險則因市場對降息的預期有所推遲，美債殖利率恐維持高檔，不利評價回升，且匯率避險費用壓力未減，但估計今年獲利因去年基期低的影響，仍有望成長。