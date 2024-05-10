金管會擬訂保單強制執行原則

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立法院司法及法制委員會9日臨時提案，通過司法院會同金管會，制定保單強制執行的參考原則。金管會9日晚間表示，會研議訂定出適合排除強制執行的保障型保單種類，與「一定金額以下」的保單排除等，一併研議後提供給司法院參考。

壽險保單能否視為債務人的財產，被法院強制執行，一直備受社會上爭議。司法及法制委員會9日臨時提案通過，請司法院會同金管會、法務部行政執行署、壽險公會，根據保單類型及解約金，訂定強制執行的排除範圍，「一定金額」以下的解約金或理賠金，不得扣押及執行。

金管會保險局主秘古坤榮9日表示，會遵照立法院司法及法制委員會的臨時提案，近一步研議出可以排除強制執行的保單，主要是保障型保單，會訂出適合排除在強制執行的保障型保單險種，提供給司法院作為強制執行保單時的原則。

針對「一定金額」以下的解約金或理賠金不得強制執行，金額門檻會如何設限？古坤榮指出，還需要與壽險公會研議，包含保障型保單的險種一併討論。保險局長施瓊華9日在司法及法制委員會上也說明，金額還在討論中，像是儲蓄型保單可否設定為10萬元以下解約金作門檻，還有待討論，針對傷害險及健康險等保障型商品，也希望能排除在強制執行範圍中。

因應過去常見保單被強制解約後主約失效，連帶附約的醫療險、意外險也失效，金管會正研議修保險法引進「受益人介入權」，讓保單受益人可介入。

例如幫配偶、父母、子女買保單，因受益人與要保人為不同人，基於事故發生後的保險利益，受益人在取得要保人同意後，讓受益人變為要保人，與債權人協商後，就可不執行保單強制解約；但若是受益人與要保人為同一人，目前受益人介入權仍無法處理，金管會要再找保險業者討論，盼主約被強制執行時，保障型附約可留下，但不同險種與態樣多元，還需進一步找出共識。