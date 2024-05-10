盼災民盡早恢復正常生活 滙豐銀捐款 助花蓮強震重建

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滙豐銀行9日宣布捐款30萬美元給門諾社會福利慈善事業基金會及台灣世界展望會，透過兩個受贈單位推動的中長期災後處理計畫，為近期遭遇強震釀災的花蓮地區重建盡一份心力，希望幫助災民走出創痛，盡早恢復正常生活。

滙豐（台灣）銀行總經理陳志堅表示，花蓮地區近期遭遇強震釀災，在相關緊急救援和短期修護逐漸告一段落之時，將進入中長期的災後重建和受災戶支持階段；滙豐銀行本著對這片土地的關懷與重視，以捐款行動協助花蓮地區中長期的災後處理計劃，包括中長期防災、減災的韌性與應變力建構，以及受災弱勢族群（兒童、長者）心靈關懷照顧等，皆是我們關注之重點。

為更長遠支持花蓮災區中長期重建協助措施，滙豐銀行捐款除了用於發送防震包、捐贈輔具、急難預備金等賑災之途，亦將用於災前防震教育課程、社區防減災教育宣導、自主防災行動養成等項目，期盼透過建立「預防性防災」的概念 ，進一步提升受災地區民眾的心理韌性、協助民眾培養防減災風險管理的能力技巧，以建立健康安全之生活，本次捐款預計將有超過9,000人次直接或間接受益。

滙豐銀行深耕台灣40年，承襲集團價值以推展道德及永續發展的業務，促使永續發展成為銀行的核心策略及文化。呼應滙豐集團聚焦於透過慈善捐贈、災後援助和志工活動回饋社區，在台灣長期關懷在地環境與教育等社會議題，並發展相關慈善捐贈專案，專案審查及執行過程中亦持續追蹤相關成效，以確保這些專案對社會所帶來之正面影響。

2020年滙豐同樣攜手台灣世界展望會與門諾基金會，捐出新台幣300萬元支援新冠肺炎疫情所需，發送防疫健康包、生活物資與急難救助金給亟需協助的弱勢族群，捐款總計發放超過5,000份防疫物資，並協助250戶經濟弱勢家庭緊急醫療補助。