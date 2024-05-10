響應風電國產化政策 彰銀主辦 世紀風電43億聯貸

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彰化銀行統籌主辦世紀鋼集團旗下綠能產業世紀離岸風電設備公司（興櫃代號：2072）43億元聯合授信案，已成功完成募集，於9日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團與世紀風電董事長賴文祥共同完成簽約。

這次聯貸案係結合行政院核定的「國家融資保證機制」，協助世紀風電取得承攬海龍2A離岸風場水下基礎工程所需資金，由彰銀擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，並在土地銀行、華南銀行、臺灣企銀、合作金庫、第一銀行及兆豐銀行等金融機構的踴躍參與下，不僅順利籌組完成且超額認購，顯見銀行團對世紀風電營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

世紀風電隸屬世紀鋼集團，因集團為響應政府風電國產化、支持台灣離岸風電產業發展，於2017年成立專門從事離岸風電水下基礎建置的子公司，主要生產套管式水下基礎（Jacket），其台北港廠區占地50公頃，為離岸風電水下基礎領域的先驅及引領者，在國產水下基礎市場的市占率高達7成，為國內外風場開發商指名的合作夥伴。

彰銀表示，為與客戶攜手共同推動企業社會責任及落實永續發展，這次聯貸案加入連結ESG指標的利率調整機制，以鼓勵世紀風電減少用電量、用水量、溫室氣體排放及提升公司治理評鑑等ESG目標。

未來彰銀將持續響應綠色金融，除對離岸風力發電、再生能源、綠能科技等相關產業提供貸款外，並將積極與中國輸出入銀行國家融資保證中心保持密切業務合作，共同協助企業推動綠能與重大公共建設授信，以藉由金融影響力促進環境永續發展，提升企業永續韌性，朝永續經營企業邁進。