新品拉貨效應精元Q2動能強

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精元近六個季度營收獲利

鍵盤廠精元公布第一季財報，今年度首季出貨穩定、再加上匯率有利因素幫忙，精元第一季營收、獲利繳出年增的亮眼成績單，每股稅後純益達1.18元。展望第二季，工作天數增加，而且新款巧控鍵盤開始拉貨，預期出貨相比第一季會有不錯的成長。

精元公告第一季財報，第一季合併營收約50.16億元、年成長15.98％，毛利率約13.47％、表現略優於去年同期，營業利益約2.65億元、年成長57.74％，稅後純益約2.28億元、年成長293％，每股稅後純益約1.18元。精元表示，第一季鍵盤出貨數量平穩，再加上美元貶值，因此營收和獲利都有所成長。

精元公告4月合併營收約20.28億元，相比去年同期成長7.6％，前四個月合併營收約70.15億元、年成長12.87％。展望第二季，除了工作天數恢復正常之外，客戶開始推出新產品問世，在新品拉貨效應帶動之下，也有助於推升營收成長。今年Windows 12推出，可望帶動換機潮，而且品牌大廠都有計畫將在今年推出AI筆電，市場期待PC產業下半年恢復成長動能，精元預期，今年淡旺季走勢和往年相當，預估上下半年營收比維持在4：6。

蘋果發表全新的iPad Pro、iPad Air之外，同時也推出新款的巧控鍵盤，全新的巧控鍵盤具備更佳的觸覺回饋，纖薄、好攜帶的懸臂設計，可順暢調整角度。精元是巧控鍵盤的主要代工廠，可望受惠於新品拉貨效應，成長動能看好。

精元也配合客戶積極在東南亞布局生產基地，泰國廠去年投產，今年供貨比重會增加，越南廠則是剛開始建設，預定2024年12月裝機，2025年進行試量產。後續中國大陸廠區和東南亞廠區的生產配置，關鍵還是看系統廠產能移轉是否順利。