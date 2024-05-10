聯強Q1大賺22億元 近五季新高

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聯強9日公布第一季財報，營收1,038億元，創同期歷史新高，年增17％，稅後純益22億元，大幅成長27％，為近五季以來新高。每股稅後純益（EPS）1.32元。

聯強表示，首季營運動能強勁，半導體及通訊業務大幅成長推動，營收創歷史新高，達1,038億元，年增17％。今年以來，生產製造端對未來需求轉趨樂觀，加上業務拓展有成，半導體營收再創新高，達近500億元規模，成長56％。通訊業務則受惠於AI手機話題及新機推出，來到近六年的新高，成長41％，其中印尼及香港市場更呈現翻倍成長。

不過，資訊商用第一季營收227億元，年減16％。資訊消費第一季營收267億元，年增1％，顯示第一季仍然是資訊商用市場的淡季，聯強資訊商用業務也因為企業需求持續疲軟呈現衰退，然聯強看好未來資訊商用在AI風潮帶動下，將刺激各企業增加IT設備採購。IT消費市場則看好AI掀起新一波AI PC、AI NB買氣。

獲利部分，由於營收大幅成長，加上精實管理及不斷提升營運效率，帶動聯強第一季毛利及營業淨利同步創下同期新高，達44億元及23億元，分別成長3％及13％。

投資收益方面則成長20％，主要來自轉投資公司於印度／中東／非洲等市場表現亮眼所貢獻。另外，在庫存減少以及營運資金調度得宜下，雖然市場遲未見降息，但利息支出仍較去年同期明顯下降。在營業淨利及營業外收益雙雙成長下，稅後純益創近五季來的新高，達到22億元，大幅增長27％，EPS為1.32元。

受營收獲利表現亮眼、全年展望亦非常樂觀帶動，聯強股價近半年來緩步上揚，7日盤中價82.8元創下歷史新高、收盤價82.7元，9日收盤價80.8元，下滑0.98％。