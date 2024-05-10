緯創、緯穎 內科設AI總部

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

幾經流標的原台北市內湖影視音產業專區，9日公告由緯創及旗下緯穎聯手標下共逾4,400坪的兩處基地60年地上權，總權利金達20.84億元。緯創預計此處與其目前正在內湖建置的全球企業總部，將作為集團AI園區重鎮。

台北市原規畫為內湖影視音產業專區的潭美段兩處基地地上權，在前年下半年進一步放寬土地使用限制後重啟招商，雖是內湖近五年多來首見再有大筆地上權的標售案，但去年第一季仍招標未果。

此回由緯創及緯穎聯手標下兩處基地，分別為含括4筆地號的潭美段四小段（基地一），與含括2筆地號的潭美段五小段（基地二），土地面積各為1,938.36坪，基地二則約2.468.4坪，取得之權利金則分別為8.56億元、12.28億元。

緯創先前已在附近取得「臺北市數位內容創新中心BOT案」，並規畫投入至少43億元，由旗下另成立之子公司緯成資產管理負責投資興建，預計最快於2025年完成主體建築後，於2026年啟動營運，屆時集團企業總部亦將進駐於此。

此回另取得潭美段之土地後，緯創初步規畫將延伸其正興建中的企業總部，作為集團的AI園區，並定位該內湖之總部園區為集團的AI重鎮，與位於新竹竹北之生產製造總部的AI智慧園區區隔。

至於此回取得較大面積的緯穎，未對規畫方向予以說明，僅公告表示為增加營運效益所用。緯穎目前除馬來西亞、墨西哥等海外據點擴產外，亦於南科擴廠。