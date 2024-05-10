藍新科技年底有望登錄興櫃

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智冠旗下第三方支付公司藍新科技9日宣布與虛擬交易所幣託集團合作，雙方共同推出線上加密貨幣支付服務BitoPay，共同進軍Web 3.0商機。藍新科技總經理鍾興博表示，2024年底有機會登錄興櫃。

藍新科技目前擁有30萬線上商店客戶，與幣託集團合作之後，藍新科技的電商會員均可接受虛擬貨幣支付購物。消費者如果以加密貨幣付費，在交易當下即轉換為新台幣交易，支付流程將即時顯示所選幣別的匯率資訊。

藍新金流是未來進入Web 3.0時代，商家與消費者之間重要的橋樑，也是目前台灣唯一支援加密貨幣支付的金流公司。目前BitoPay支援比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、泰達幣（USDT）等三種主流幣種。幣託任務為處理高流量支付、體驗交易及清算。

為鼓勵加密貨幣持有者使用，藍新科技及幣託表示，即日起至7月底，使用BitoPay完成交易的訂單皆不需要手續費。但8月開始，每筆交易將收取2％的交易手續費。

鍾興博表示，相較於其他競爭對手，藍新科技不僅做第三方支付，旗下簡單支付公司擁有電子支付執照並提供儲值、轉帳及實體卡機等服務，可以支援藍新科技業務。

藍新科技目前營收來源以交易手續費為主，占九成以上。藍新科技也將提供其他加值服務，如物流、網路行銷、一站式服務及電子發票等，拓展非手續費收入。

藍新科技去年營收13.07億元，每股稅後純益0.03元，總交易金額接近千億元，鍾興博期待今年藍新科技線上及線下的交易金額可突破千億元。以今年首季業績來看，藍新科技營收3.52億元，年增14.84％。

目前藍新主要股東為智冠，約占51％，全達國際約32％，不過，由於全達國際另有第三方支付公司紅陽科技，為維持雙方業務的獨立性，全達國際近期陸續處份藍新科技的持股。