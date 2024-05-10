尬輸日本同業 工具機出口摔

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台灣機械設備近年出口值統計

受全球景氣不如預期影響，台灣機械設備4月出口值出現年月雙減的低迷，前四月累計出口值近90億美元，亦不若去年同期。台灣機械工業公會示警，新台幣貶輸日圓，導致台灣高階工具機機種出口訂單大幅下滑，無法與日本同業競爭，成台灣工具機出口隱憂。

機械公會統計，4月台灣機械出口值22.48億美元、年減11.8％，折合新台幣計價721.58億元、年減7％；累計前四月機械出口值89.88億美元、年減4.5％，以新台幣計價2,834.79億元、年減1.1％。

前四月檢量測設備及電子設備出口值較去年同期微幅成長，工具機前四月出口值7.02億美元、年減14.6％。機械設備前四月銷美21.78億美元居冠，出口占比24.2％，銷往大陸21.11億美元、出口占比23.5％，排名第二；外銷日本6.87億美元排名第三。

機械公會理事長莊大立指出，觀察4月海關各項貨品出口資料，僅資通與視聽產品類別正成長，其餘出口貨品皆呈現負成長情形，表現並不理想，顯示全球景氣並未明顯復甦，經濟仍缺具體發展動能。

莊大立表示，機械公會分析自去年以來匯率走勢，截止4月底，新台幣兌美元匯率貶值6.03％，韓元貶值9.16％，人民幣貶值5.06％，日圓貶幅20.76％。對比2021年初日圓貶值幅度高達53.61％，新台幣僅貶值14.55％，使得台灣工具機在外銷訂單競爭上難以與日本廠家競爭。

莊大立指出，美國3月消費者物價指數（CPI）年增率意外升高，市場預期美國降息時程可能延後，導致經濟景氣回升時間延後。台灣工具機4月輸美僅0.23億美元，年減32.9％，前四月輸美1.04億美元，年減19.1％；加上地緣政治衝突尚未停歇，俄烏戰爭、以哈衝突仍持續進行，美中科技與經濟競爭，持續影響全球經濟復甦與供應鏈分布。

莊大立表示，隨高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，預期帶動相關供應鏈投資，企業因應淨零及數位自動化轉型趨勢，持續投入製程升級及改善，未來有望拉高製造業投資動能。惟全球景氣回升步調尚緩，企業資本支出較為審慎。