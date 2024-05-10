高雄三大國宅 漲勢火熱

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南台灣房市飆漲，激勵高雄左營「果貿國宅」、鳳山「中崙國宅」、岡山「勵志新城」等三大熱門國宅社區近期交易量增價揚，近三年房價最低漲幅從2成起跳，其中買氣最旺的「勵志新城」漲勢最明顯，平均成交單價從2021年的每坪13.5萬元，上漲至去年的17.9萬元，期間漲幅32％奪冠。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮9日表示，根據內政部實價資料統計，高雄去年三大熱門國宅社區，由岡山「勵志新城」的55筆交易量，坐上年度最熱門國宅社區寶座，左營「果貿國宅」、鳳山「中崙國宅」則分別以40筆和39筆拿下第二、三名。

李家妮指出，三大熱門國宅受高雄房價飆漲的帶動，近三年房價漲幅也相當明顯，其中勵志新城平均每坪成交價從2021年的13.5萬元，上漲至去年的17.9萬元，漲幅達32％奪冠，中崙國宅、果貿國宅期間漲幅各23.1％、24.3％。

台灣房屋巨福岡山加盟店店東曾培宜表示，買氣最旺的岡山勵志新城，位處岡山火車站站前商圈，為岡山的超級蛋黃區，加上勵志新城社區管理完善，屋齡18年在岡山中古屋市場還算新穎，成為岡山熱門住宅標的之一。隨著近年岡山建設發展熱度高，包括首間百貨「樂購廣場」到位，高醫岡山醫院試營運，捷運紅線延伸至RK1岡山車站預計6月底通車，推升區域房價，該國宅近年最高成交單價更已站上2字頭。

李家妮表示，國宅生活圈如果具備公共建設利多、新案拉抬等帶動房價上漲的紅利，條件佳的國宅、中古屋，也能迎來春天，例如位屬亞洲新灣區並迎來輕軌紅利的「獅甲國宅」與「純邦國宅」。「四維國宅」與「文化師苑」同屬文化中心優質生活圈，其中正對文化中心的「文化師苑」，周邊豪宅建案最高成交單價已衝上4字頭，商圈行情水位拉抬，中古房價補漲也相對明顯。