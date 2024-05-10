大里BOT簽約 統一備妥5.6億銀彈

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統一集團重兵部署台中，旗下太子建設取得台中大里區「市七及廣二用地」合併開發BOT案，9日與台中市經發局完成簽約，預計斥資逾5.62億元，打造地下3層至地上5層的「太子置地廣場－大里館」，力拚2028年底完工營運。這也是統一集團繼去年拿下北屯區市31「太子置地廣場－台中崇德館」BOT案後，再度拿下「太子置地廣場－大里館」BOT案。

統一集團上述兩個BOT案，均為特許期50年，總投資額合計逾20億元，其中太子置地廣場－台中崇德館正在申請建照，最快下半年動工興建。台中市府預估，台中崇德館、大里館將分別為市庫帶來10億、3.06億元的稅收。

台中經發局表示，大里區人口成長突破20萬人，躍居台中第三大行政區，為滿足地方民眾消費需求及紓解停車不足問題，因此促成大里市七合併開發廣二用地BOT案。該案位於德芳路二段與永隆路口，為大里二期重劃交通重要樞紐，周圍緊鄰仁愛醫院及中興商圈，商業機能成熟。

身兼太子建設總經理的太子大里杙實業董事長林宏俊表示，太子置地廣場－大里館將引進健康輕食、流行時尚、居家生活、主題餐廳及統一超商旗下零售品牌等；還將打造共融遊戲場，滿足地方民眾一次性消費，更因應人口密集及消費所需停車位，規劃地下停車場。

統一企業協理張國光表示，台中人口穩定成長、消費力強勁，是集團布局的重點城市。集團除取得大里館、崇德館兩個BOT案外，2022年斥資7.19億元購入台中北屯機捷特區近600坪商用地已取得建照，預計近期開工；此外，統一集團也將砸逾百億重金、打造台中港物流企業總部。