紡纖上中游 Q1獲利加倍奉還

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下游需求增、高值化產品比例升、產業景氣漸恢復，紡纖上中游廠新纖、福懋首季獲利加倍奉還，新纖單季稅後純益3.54億元、年增11倍，福懋首季稅後純益1.79億元、年成長119.74％；遠東新首季獲利年增率近1成。市場預期，產業環境已朝正向，紡纖上中游產業鏈已從谷底回溫，今年營運可望逐季好轉。

遠東新今年首季稅後純益15.85億元，年增率8.52％。遠東新指出，今年長纖事業動能緩步回升中，上半年有機會逐季往上；PTA產品稼動率拉升，上半年就會賺錢；至於聚酯酯粒產品，目前市況可望逐漸轉佳。整體來說，今年本業營運有望較去年回升。隨夏季飲料銷售旺季來臨，市場預期瓶用酯粒景氣旺到第四季，遠東新瓶酯產能幾已全產全銷，訂單無虞。

展望2024全年，遠東新指出，依目前下游客戶庫存水位研判，去年應是產業景氣谷底，今年在全球通膨降溫、服飾消費能力增加下，化纖廠的訂單能見度都已提升，預期上半年的營運應可逐季攀升，下半年的表現還會優於上半年。

新纖首季營運明顯回升，主要受惠於奧運熱潮帶動客戶下單力道回升，推升纖維事業部稼動率維持滿載。第二季進入傳統瓶用酯粒需求旺季，加上泰新廠新設備、產品具有競爭力，市場預期，新纖第二季起瓶用酯粒的動能有望回升。

此外，工程塑膠產業市況，今年第一季逐步轉佳，在鎖定產線應用於電動車商機，多項產品可望陸續增加營收貢獻。

產業景氣已轉佳，新纖預期，今年整體營運表現有機會較去年成長，第一季至第三季有機會逐季往上，營收表現都將較去年同期正成長。

以運動休閒盤為主的福懋，紡纖事業主要以聚胺／聚酯梭 織布、聚胺／聚酯簾布為主。在需求逐步復甦下，福懋長纖今年營收已有低位數成長，輪胎簾布產品市況已見底，預期全年景況應可逐季好轉。

在下游庫存去化告一段落下，福懋今年月營收已見月月增，4月合併營收26.19億元、年增6.9 4％，更已揮別先前連19個月營收年減的低潮。