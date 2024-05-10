Tucson扛主力 南陽現代新車上市 銷量攻高

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三陽旗下南陽現代（HYUNDAI）汽車今年新車銷量續挑戰2.4萬輛新高，中型休旅車Tucson挑大樑，扛業績成長主力，9日發表Tucson L N Line特仕車型。南陽總經理徐伯達表示，隨著新車型上市，將推升Tucson整體月銷目標達千輛，單一車款全年銷量將挑戰1.1萬輛。

Tucson車系去年共領牌5,812輛，若以今年全年銷量看增至1.1萬輛，將較去年大增89.26％，可說是一肩挑起今年品牌在台銷量成長主力。

南陽現代近年陸續導入更多元新車，已於國內創下連四年正成長的銷售紀錄，累計今年前四月新車領牌8,475輛、年增17.6％，在國內前五大汽車品牌中，成長幅度居冠。

徐伯達表示，去年推出全新Tucson L後銷量穩定增加，目前在手待交訂單仍達2,000張，其中渦輪油電車款最熱銷，占比逾7成，此次再推出個性跑旅Tucson L N Line，雖然屬較小眾市場，但仍希望可滿足重視性能操控的熱血車主，估每個月銷量可穩定貢獻約100輛。

徐伯達指出，N Brand為現代汽車的性能品牌，近年來多次在WRC賽車運動、TCR及24小時耐久賽取得勝利，現代汽車應用於新世代造車性能操控，打造日常即能享受熱血駕馭樂趣的車款。

除Tucson L受到市場歡迎，徐伯達表示，正七人座MPV Custin上市以來同樣相當熱銷，今年前四月領牌2,133輛，較去年同期成長9.8％，目前同樣累計仍有約1,000張的待交車訂單。

整體而言，徐伯達表示，目前現代在台各車款銷售表現都持續亮眼，下半年還將再導入全新Santa Fe以及KONA Electric，以前四月領牌表現來看，樂觀全年可順利達成2.4萬輛銷售目標，連五年成長。