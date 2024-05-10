鑫盈能源 澎湖打造綠能風雨球場

澎湖縣積極推展基層體育不遺餘力，在全國性的體育競賽屢獲佳績，連續5年榮獲體育署評核為「運動i臺灣縣市績效優等縣市」。藉由教育部體育署「擴大推動學校設置太陽能光電風雨球場計畫」，將借助鑫盈能源的專業能力，將協助24所國中及國小打造風雨球場 ，透過縣市、中央、民間三方合作，在兼顧校園整體環境下，打造安全舒適，又可遮陽避雨之運動場地。

鑫盈能源表示，澎湖縣現共計有51所國中小學，許多校舍由於沒有體育館或室內運動場地，而興建一座戶外風雨球場造價高達千萬以上，各校在無經費預算資助下，戶外課程易受天候影響，體育活動往往只能暫停。本次由澎湖縣政府教育處主辦，透過與鑫盈能源集團旗下的全盈光電合作計畫，除了共計24所學校利用屋頂閒置空間設置太陽光電系統外，還可擁有可遮風避雨的光電風雨球場或停車場，讓同學與師生有更完善舒適的活動運動空間，下雨天可以正常運動打球，也不需要在烈日中大汗淋漓的進行體育課程教學，在課餘時間提供鄰近的民眾體育休閒活動的場地，同時響應政府綠能推動，創造三贏局面。

鑫盈能源響應政府陽光屋頂百萬座與綠能屋頂全民參與計畫深耕台灣，全台各地開發與興建的案場總量已逾900座，累計完工併聯掛表之太陽光電案場數超過70MWp，特別是在澎湖擁有為數眾多的案場，裝置發電量已逾4MWp，鑫盈能源曾於2016年與2020年兩度以澎湖在地光電案場獲得光鐸獎的肯定，2021年又獲澎湖縣政府遴選為縣有廳舍光電營運商，今年再度獲得縣府認可，即便面臨澎湖當地嚴苛的沿海環境考驗，因其優良的施工品質及完善維運定檢計畫，仍可維持完整硬體設施品質，穩定發電運轉。於本計畫完工併聯掛表後，鑫盈能源於澎湖縣內的太陽光電案場裝置量預計再增加6MWp，總裝置量將提高至10MW，案場總量達300餘座。

鑫盈能源於澎湖馬公市設有服務據點，將以澎湖在地團隊持續提供澎湖居民充足且迅速的太陽光電系統諮詢、設置與維運服務。