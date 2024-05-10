第30屆 世新廣電系畢業成果 轟動展演

全國大專院校規模最大、娛樂性最高、品牌性最強的畢業成果展演熱烈開跑！世新大學廣播電視電影學系畢展邁入第30屆，歷年來集結數以千計的影像、聲音、劇場、文字創作等作品展出，都是世新廣電系極具潛力的畢業生們，所推出的代表性成果。許多優秀的學長姐也藉此機會，成功的讓他們的作品得以在產業中曝光，開啟他們未來的成就，成為知名校友，例如電視電影領域的導演林書宇、葉天倫、徐漢強、演員張榕容，廣播主持領域的吳建恆、吳怡霈，流行音樂領域的夏宇童、李友廷，以及社群媒體領域的人氣YouTuber「到處都是瘋女人」Apple、G蛋布丁、泰辣Tyla、關韶文等人。

世新廣電畢展小組今年以吸睛、簡明的數字《310（3的10次方）》為題，不僅扣合30屆，也代表系上廣播、電視、電影3組的學生，擁有十分創新的視野、想法與執行力。秉持「多元創作融合與呈現」、「創作與業界接軌」的堅持和原則，為本屆多元的作品類型：劇情片、實驗片、紀錄片、非戲劇節目、網路影音、Podcast、音樂專輯、聲音劇場、劇本寫作與論文研究等。擔任畢展指導老師的世新廣電系副教授黃國華分享，剪輯形象片時，為保護創作版權，特別請學生將網路上流行的日語感謝贊助段落，用生成式AI重新配音製作，不僅在策展中結合當紅的AI創作，達到版權觀念的落實，也體現出世新廣電系堅持完美、永不放棄的「小強」精神。

展覽已於4月底開跑，5月10日至12日華山文創園區複合展、5月25日至28日西門獅子林新光影城以及6月15日至16日士林傳藝中心，展期超過一個半月，不僅免費參觀，每年更吸引知名產業人士、校友、高中生熱情索票，最多參與者的影音展與複合展，今年更預估將分別突破3,000人次。