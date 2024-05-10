KPMG、賦稅署 教戰CFC首次申報

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隨5月報稅季開跑，受控外國企業（CFC）制度迎來首次申報，財團法人安侯建業永續發展教育基金會及KPMG安侯建業，3日舉辦「迎戰CFC首次申報－最新法規暨實務面面觀」研討會，協助企業掌握CFC制度相關法令修正重點及查核實務。

CFC制度上路 KPMG：反避稅更臻完備

KPMG安侯建業稅務投資部營運長陳彩凰表示，國際租稅發展日新月異，在全球反避稅浪潮下，台灣繼施行反資本稀釋及移轉訂價三層文據後，續於2023年施行CFC制度，使反避稅制度更臻完備，透過企業控制國外低稅負公司的台商，務必多加留意相關稅務變革。

陳彩凰指出，KPMG安侯建業邀請財政部賦稅署署長宋秀玲出席研討會，分享CFC制度最新修正及審查重點，KPMG安侯建業稅務投資部專家也從實務案例剖析最新申報與查核趨勢。

宋秀玲表示，營利事業CFC制度及個人CFC制度已於2023年度正式施行，但此新制不會溯及既往，第一層CFC的2022年度及以前年度盈餘，不適用CFC制度，而是在實際分配年度才課稅；其2023年度及以後年度盈餘，才適用新制，即在「盈餘發生年度」就要課稅。

宋秀玲指出，財政部持續參酌各界反映的問題及建議，並於2023年底修正發布「營利事業認列受控外國企業所得適用辦法」及「個人計算受控外國企業所得適用辦法」，增訂信託關係構成CFC關係人的規定、透過損益按公允價值衡量的金融工具（FVPL）評價損益得選擇延後至實現時計算損益，及修正微量豁免條款防弊規定、CFC當年度盈餘計算公式等。

針對企業關心的微量豁免，宋秀玲解釋，倘若CFC有實質營運活動、或當年度盈餘在新台臺幣700萬元以下，即可豁免，但為避免藉成立多家CFC分散盈餘，如果境內營利事業或個人申報戶（個人加應合併申報之配偶及受扶養親屬）控制的全部CFC，當年度盈餘或虧損合計數為正數且超過700萬元，即便持有的個別CFC當年度盈餘在700萬元以下，不可豁免。

宋秀玲指出，2023年底修正後，將「全部」CFC當年度盈餘合計數是否超過700萬元的計算範疇，限縮於納稅義務人（境內營利事業或個人申報戶）「直接持有股權、且不具實質營運活動」的CFC當年度盈餘合計數。

宋秀玲舉例，甲「直接」持有CFC 1、CFC 2的各100％股權，且透過CFC 1「間接」持有CFC 3的100％股權。其中CFC 2「有實質營運活動」。CFC 1、CFC 2、CFC 3當年度盈餘分別為200萬元、600萬元、100萬元。

修正前，3間CFC當年度盈餘合計數為900萬元、超過700萬元門檻，甲應就CFC 1計算CFC營利所得；修正後，「有實質營運活動」的CFC 2 600萬元、「間接」持有的CFC 3 100萬元不列入「合計」，即甲僅需計算直接持有、無實質營運活動的CFC 1當年度盈餘200萬元，由於200萬元並未超過700萬元門檻，因此可適用豁免，放寬甲免認列CFC所得。

宋秀玲進一步表示，所得稅結算申報書已按CFC制度設計簡單檢核過程（CFC申報書表），依式填報可檢測是否須依CFC制度課稅，並提醒填寫CFC申報書表注意事項，如：而符合豁免規定的CFC仍應揭露，以確保權益。

宋秀玲並建議，企業面對CFC制度上路所帶來的影響，應減少未具經濟實質的投資架構以及營運布局，可重新檢視設立投資架構及相關交易安排是否具備合理商業理由，將投資或商業決策回歸以經濟實質為目的，「投資架構越直接越好」。

營所稅移轉訂價 無形資產列查核關鍵

KPMG安侯建業稅務投資部副總經理張維欣指出，隨國際反避稅浪潮，移轉訂價已為營所稅查核重要一環，各國稅局查核日趨嚴謹，無形資產議題更為其中查核重點，因此公司應綜合考量相關潛在稅務風險與具體影響。

張維欣也提醒，公司應建立對稅務治理的風險機制，將營運面與稅務治理相結合，以更好的控管稅務風險，並避免因缺乏適當的稅務治理，造成租稅成本上升，及對公司聲譽不良的影響。