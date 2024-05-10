營所稅查核準則修正 留意3重點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

研討會中，KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師黃彥賓提及，2023年營所稅法令的變動，除CFC相關規定外，尚有營利事業所得稅查核準則修正、台版晶片法租稅優惠、及退稅申請期間延長等利多規定，其中營利事業所得稅查核準則修正，提醒企業應注意3點事項。

首先，黃彥賓指出，本次發布的修正條文內容除CFC課稅制度、資產售後租回及折舊等相關修正條文自2023年度起營所稅結算申報案件適用，伙食費修正自2023年1月1日生效外，餘修正條文（比如利息列支增修等）是自2023年12月13日生效，須留意適用時點。

黃彥賓表示，第二，有關捐贈費用列報限額的計算，各項損費減除範圍，應包含其他法律規定費用的加成或加倍減除金額。第三，自前10年各期虧損扣除額中抵減的項目，除投資收益外，若符合「所得免徵或免納營利事業所得稅，惟損失亦得自課稅所得額減除」特性，則該免稅所得額也應抵減。

此外，公司每年申報完營所稅後，國稅局會透過內部選案程序選定特定公司的申報案件，被選案件經派案後，即開展查核程序；相關查核重點包含毛利率異常驟降、關係人交易占銷項比重過高等。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師謝昌君提醒，公司若接到國稅局稅務員以公文、電話、傳真或電子郵件的形式聯繫，要求針對稅報中特定申報項目提出工作底稿、補充說明或相關佐證資料時，應審慎評估潛在的稅務風險。

謝昌君表示，若稅局所詢事項尚非具體明確，公司應先釐清稅局所詢問題的背後真意，並了解可能受影響的申報科目為何，再進一步試算可能受調整的金額，以量化本次查核可能造成的稅務影響數。

謝昌君進一步指出，公司得判斷受查申報科目的風險程度，例如相關適用稅法是否存在爭議，或者公司是否能提出足夠的證據資料主張申報資料為真實。如此一來，公司便得從課稅事實、相關證據資料以及適用法令的綜合角度，有效分析利弊。