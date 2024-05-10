理想大地 推消暑水漾假期住房專案

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為了讓小朋友渡過一個難忘暑假，大人們可以充分放鬆的美好假期，理想大地度假飯店特別串連豐之谷生態公園、理想大地新開發第二期的PAARK水岸生活園區，一次遊玩三大園區，推出「理想消暑水漾假期」住宿專案，即日起至6月20日前預訂，二大一小同行享此專案8折優惠；加上政府振興觀光旅遊於6月1日起至9月30日補助自由行，平日每房補助1,000元、假日500元，以及花蓮縣政府推動的「2024永續遊花蓮」國內外旅行團獎勵方案，6月起到洄瀾旅遊輕鬆又超值。

「理想消暑水漾假期」即日起至8月25日，二大一小同行10,999元起，入住西班牙主題豪華客房乙晚，享有輕盈Mini Bar、里拉自助早餐、里拉自助晚餐或風味中式晚餐乙次（人）、湖畔小憩音樂饗食吧（無酒精飲料50元）折價券乙張、花蓮機場／車站定時定點來回接送乙次（需預約）。再加贈「乘船遊園迎風揚」包括應許運河遊艇導覽、生態竹筏體驗、PAARK水岸生活接駁車乙＋PAARK水岸生活遊船乙次／人。

今年暑假特地推出「夏日戲水High翻天」，專為大小朋友設計的獨木舟體驗、水彈槍大戰、小美人魚大變身乙次（人）。另外，三天二夜、二大一小同行17,790元起，除了上述優惠內容外，還可以三選一以下活動，計有「繽紛夏艷下午茶」或是「後山野趣半日遊」的田園生活感受，亦或是「理想學院手作樂」可學習PIZZA、釣魚、射箭、果醋、香氛磚DIY等體驗。

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