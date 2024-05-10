美膳雅蒸氣氣炸烤箱 開啟智能新食代

經過疫情以及食安風暴的夾擊下，在家烹飪蔚為風潮。享譽全球的美國家電品牌Cuisinart美膳雅，日前假內湖品味生活體驗館舉行2024年度新品記者會，此次美膳雅推出「多功能蒸氣氣炸烤箱20L」，適合三至四人的家庭，預設20種食譜功能強大，蒸、烤、氣炸、烘焙、一次到位，雙烹飪功能連續設定兩種烹飪模式，開啟智能新食代，且利用蒸氣＋風扇產生熱對流循環，能徹底鎖住食材水分及鮮甜味，民眾也不用擔心料理後烤箱難清洗，內建自動清潔功能，一鍵不僅能除垢消除異味，還能消毒餐盤與餐具，讓民眾不論是在料理中或料理後都能非常輕鬆省力。

美康雅台灣分公司總經理鄭兆景表示，此次是首次在亞洲啟用代言人，在尋覓多時找到與美膳雅形象非常契合的藝人曾國城來擔此重任，曾國城主持料理節目《型男大主廚》近18年，本身也是曾拌麵的創始者，與美食有著很深的淵源，因此對於料理美食的廚電也有自己獨特的一套選擇標準，美膳雅產品的匠心工藝，品牌細節看得見，讓他馬上接下代言人任務，希望把好的產品推廣給消費者，讓大家都能在家享受一機在手即能完成多種料理的快感。

為讓民眾也能輕鬆享受到料理樂趣，Cuisinart美膳雅特別於母親節檔期提供優惠價，原價15,800元的「多功能蒸氣氣炸烤箱20L」，特價只要12,800元，民眾可至各大通路選購，更多資訊可搜尋「Cuisinart美膳雅」官網查詢。