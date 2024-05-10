KitKat巧克力早餐脆片 限量開搶

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

風靡全球的KitKat巧克力搖身一變成為最強的早餐神隊友！甫於歐美市場推出就掀起搶購風潮的「雀巢KitKat巧克力早餐脆片」，終於登陸台灣，外層包覆牛奶巧克力，每一口都能感受到香濃可可的爽脆滋味，完美複製KitKat最經典的威化口感，不但無添加人工色素和防腐劑，更包含全榖營養和膳食纖維，是全家人都適合的營養早餐，「雀巢KitKat巧克力早餐脆片」三入組，即日起於指定賣場獨家上市，限量開搶。

「雀巢KitKat巧克力早餐脆片」在歐美市場熱銷程度可說是一盒難求，在台灣KitKat迷敲碗許願下，「雀巢KitKat巧克力早餐脆片」終於來了！為了讓大家在忙碌的日常之餘，也能夠輕鬆方便的吃到美味的營養早餐，「雀巢KitKat巧克力早餐脆片」承襲了KitKat巧克力香濃爽脆的DNA，不論是直接吃，或者搭配香濃的牛奶、優格、豆漿或沙拉，營養美味一次滿足，迅速補充一天活力。

全新的「雀巢KitKat巧克力早餐脆片」，結合KitKat經典威化巧克力，以濃醇可可加上香甜牛奶滋味，交織出爽脆口感，更含全榖和膳食纖維，一口接一口讓人愛不釋手！不論是全家人的早餐、辦公室的午茶時刻，或者朋友相聚的歡樂點心，隨時隨地來一份「雀巢KitKat巧克力早餐脆片」，不但療癒又有趣。