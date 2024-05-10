AMOLED助攻 瑞鼎Q2力拚成長

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瑞鼎法說重點

驅動晶片廠商瑞鼎（3592）董事長黃裕國指出，第一季受惠AMOLED備貨需求增溫、挹注成長動能；本季度因基期較高，目標拚季持平或微幅成長，目前訂單能見度與首季相似。黃裕國強調，樂觀看待AMOLED應用、滲透率續升，折疊螢幕也會增加驅動IC使用；在各領域皆與客戶緊密合作，致力開發新產品、新規格，持續保有產業競爭力。

瑞鼎9日舉行法說會，首季合併營收60.4億元，季增22.8％、年增64.8％；售價面臨壓力、毛利率季減0.9個百分點至29.6％；營業淨利5.7億元，季增8.3％、年增201.2％，稅後純益5.5億元，季增33.9％、年增229.2％，每股稅後純益（EPS）7.28元。

黃裕國表示，第一季為大尺寸驅動IC傳統淡季，但受惠AMOLED手機產品因應客戶新機發表，備貨需求強勁，挹注營收成長動能，車載工控IC客戶庫存調整告段落，恢復成長軌跡。第二季因基期較高，預估將與首季相當或微幅成長。

黃裕國進一步分析，本季度AMOLED需求動能略為趨緩；不過，大尺寸驅動 IC 在客戶庫存水位低檔、產能調控見效等情況下，回補庫存的動能逐步湧現；車載工控驅動IC則維持溫和穩健的成長。儘管售價仍面臨降價壓力，然瑞鼎將嚴控成本，維持毛利水準。

瑞鼎努力擴展新客戶群，黃裕國透露，去年底已獲新客戶訂單、陸續貢獻營收。外界猜測，應為韓系品牌廠，此外，美系客戶平板將導入採用OLED，非美系客戶品牌廠也積極導入。

黃裕國強調，今年平板方面會有較大的突破進展。

瑞鼎4月合併營收21.73億元，年增47.58％、月增1.29％；另外，累計前4月合併營收82.09億元，年增59.83％、營運明顯回溫。法人認為，第二季受客戶拉貨基期與淡季因素，然無礙全年長期成長趨勢，正向看待新客戶加入支產品組合轉佳、帶動獲利能力回升，不過後續仍須留意陸系客戶拉貨續航力及AMOLED DDI價格變化。