神達4月營收44.85億 年月雙增

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在伺服器及車用產品業務續強帶動下，神達（3706）4月營收為44.85億元，月增30.1％、年增33.64％；今年前四個月累計營收達141.39億元，年增17.55％。展望未來營運，神達表示，在一般伺服器、AI伺服器及車用產品持續放量出貨帶動下，預估將呈現逐季成長態勢。

神達旗下神雲科技主攻伺服器事業，去年接手英特爾資料中心解決方案事業部後，下半年已有出貨表現，今年推出基於第五代Intel Xeon可擴充處理器的伺服器解決方案，鎖定HPC和AI應用商機。神達指出，神雲科技的雲端與邊緣運算和5G ORAN及AI業務，以ODM與泰安品牌結合DSG，透過策略聯盟以及區域緊密的合作提高客戶滿意度，加上新客戶以及新產品開發驗證，達到成長目標。

車用方面，神達旗下神達數位科技延伸至AI軟體的相關邊緣運用，從提供軟硬體服務轉型到提供價值型交通行動服務（MaaS），維持成長目標。

神數科技總經理張樂羣日前透露，神達數位在車隊管理方面已不再是單純提供硬體為主，如車用平板電腦，而是可結合軟體服務，像是VisionMax系統能將數位地圖以及交通數據資料引進到車隊管理解決方案中，搭配影像AI分析技術，即時提醒司機不當駕駛行為，降低車隊管理風險。

張樂羣說明，無論是聯網型行車記錄器或軟體服務，主要目的都是為了解決客戶痛點，透過打造軟硬整合的整體解決方案強化神達數位競爭優勢；目前來看聯網型行車記錄器和車隊管理系統會是今年的主要成長動能。