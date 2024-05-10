股價帶量創高 14檔領漲

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14檔股價量增創高

台股9日開盤一度衝上20,754點，逼近20,883歷史高點，隨後卻遭逢高賣壓調節翻黑。法人表示，現階段盤勢輪動快速、操作難度高，可篩選9日股價率先帶量創高個股，計有萬海（2615）、台灣虎航-創（6757）、國泰金（2882）等14檔，後續可望掌多頭兵符帶領台股續上攻。

據統計，盤面上總共有58檔股價改寫今年以來新高，篩選出旺矽、三洋電、健鼎、復盛應用、台聯電、萬海、鴻海、國賓、國泰金、昇達科、奇偶、遠傳、橘子、台灣虎航-創等14檔個股，其中9日的收盤價有五檔創下歷史新高，分別是三洋電、復盛應用、旺矽、健鼎、台聯電。

觀察這14檔個股，9日漲幅介於9.98％～0.59％不等，成交量也增加472％～19％之間，在產業分類上則較為分散，但主要屬於落後補漲的股票，法人指出，在大盤高點資金快速輪動下，低基期與基本面搭配，較易產生創高行情。

電器電纜族群的三洋電股價邁入連六漲、漲幅逾23％，9日單日漲幅高達8.12％，儘管法人著墨不深且近來站在小幅減碼方；股市聞人謝金河近期撰文指出，三洋電機在新北塭仔圳占地400公頃的重劃區擁有2.35萬坪土地，2022年該區附近的乙種工業區土地曾拍出每坪85萬高價，隨著塭仔圳的發展，三洋電未來資產價值將水漲船高。

奇偶科技昨日公布第一季財報，獲利表現亮眼、股價衝漲停改寫逾8年新高。首季歸屬於母公司業主淨利2.3億元、年增159％，每股純益（EPS）達2.59元。奇偶切入AI網路影像監控技術，包括AI、熱成像和全景網路攝影機，以及最新的VMS影像管理軟體，提供更智慧化的AI影像分析。奇偶日前宣布擬辦理現金減資、減資比例11％，此次現金減資每股1.1元，加計2023年盈餘擬發放每股2.9元現金股利，合計將配發股利每股4元，以9日收盤價63.9元計算，現金殖利率達6.26％。

凱基投顧指出，疫後旅遊需求強勁，尤以日本航線最熱門、加上票價大漲，航空股第二季至下半年均相當旺，以東北亞航線為主的廉航台灣虎航營收、獲利展望樂觀。虎航第一季營收42.47億元、年增64％，稅後淨利8.61億、EPS為1.92元，營收獲利同創單季歷史新高。