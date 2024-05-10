高力、晟銘電攻液冷 內外資好評

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內外資看好AI伺服器液冷散熱商機

AI供應鏈強者恆強趨勢浮現，台廠積極搶進AI伺服器液冷散熱商機。凱基投顧重新開啟高力（8996）基本面研究，看好其為液冷賽局不容忽視勢力，給予「買進」投資評等，中信投顧升評晟銘電（3013），點名營運展望迎來轉機。

液冷散熱商機可說是近期AI潮流的顯學，不讓當紅炸子雞雙鴻、奇鋐專美於前，高力、晟銘電動作積極，市場關注度隨之提升，內外資研究機構亦給予好評。

凱基投顧指出，如輝達GB200 NVL72 AI伺服器機櫃之熱設計功耗（TDP）大幅提升，將拉抬液冷系統需求成長。高力已成功打入美系伺服器客戶供應鏈，預期將致力擴充岐管（Manifold）產能，以滿足客戶液冷機櫃需求。

此外，高力經營管理階層預期，冷卻液分配單元（CDU）下半年將有更顯著營收貢獻。凱基投顧預估，高力液冷營收占比將由2023年的3％，提升至2024、2025年的17％與35％，2023～2025年營收年複合成長率高達373％。凱基賦予高力的合理股價估值是505元；里昂證券同樣看好高力，推測合理股價為480元。

晟銘電為AI伺服器機櫃主要供應商，第一季財報表現佳，毛利率、營業利益率呈現上升趨勢，中信投顧指出，考量主要客戶廣達、緯穎釋放樂觀展望，可望帶動營收規模擴增，晟銘電擁有機櫃大型沖壓設備，自研液冷散熱解決方案，營運具備成長潛力，調升投資評等至「買進」，推測合理股價95元。

中信投顧根據晟銘電經營管理階層意見指出，晟銘電鎖定液冷機櫃、液冷散熱系統，近期進行內部測試，下半年交付客戶認證；並持續投資800噸大型沖壓設備，使用連續模具生產，以降低成本與提高品質。

液冷散熱方面，晟銘電自行研發液冷機櫃、歧管、CDU等關鍵零組件，並具備自製能力；此外，晟銘電也正與供應鏈合作開發浸沒式散熱機櫃，該產品線擁有技術門檻、高單位售價與高毛利率特性，預計將成為2025年重要成長動能。