外資壓寶520 買超開發金、國泰金、華航

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外資連三周主要買超股

外資連三周買超台股，慶祝520總統就職典禮，此次與傳統上的520行情不同，是新任總統賴清德就任，外資近期偏多買超的個股有開發金（2883）、國泰金（2882）、華航（2610）等大型權值股。

10日即將收周線，9日雖然外資賣超台股207億元，本周四天還買超102億元，外資有望連三周買超台股，迎接520行情。統計外資在連三周期間，每一周均站在買方並以買超張數排序的個股依序有開發金、國泰金、華航、國票金、玉山金、台積電、鴻海、彰銀、廣達、萬海、王道銀行、亞泥、三商壽、寶成、新纖、台表科及榮運等。

台新投顧副總經理黃文清表示，外資偏好個股與八大公股行庫護盤個股具同質性，包括金控股、航空股華航、晶圓代工龍頭台積電、AI伺服器組裝鴻海、廣達，高現金殖利率股的榮運及股價低基期且獲利不俗的萬海。

萬海第一季受惠運價、運量回升及新台幣升值，推升單季獲利轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）1.65元，驚艷四座，激勵9日股價鎖住漲停。

鴻海、廣達2檔為AI伺服器組裝廠，外資看好廣達的AI伺服器營收占比將從個位數百分比提高到24％左右，股價水漲船高；鴻海則搶下競爭同業組裝訂單，成為今年台股的黑馬股之一，股價一飛衝天，4月合併營收5,108.96億元，月增14.16％及年增19.03％。

寶成為製鞋廠，法人認為，運動鞋產業經過一年多的庫存調整，品牌及通路端的庫存已逐漸好轉，其中Nike、Adidas兩大品牌庫存水準下降不少，拉貨力道逐步回升，看好寶成今年製鞋業務將恢復年成長。

統一投顧董事長黎方國表示，台股技術面來看，在電子、金融、傳產健康輪動，指數在月均線之上整理，多頭架構不變，隨著台股第一季財報密集公布，多數企業繳出亮眼第一季成績，預期520前將有望挑戰前高20,883點。