指數高檔震盪區 個股實力待考驗

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盤勢觀察：5月迄今的台股偏正面，因為5月以來指數始終都在月線上，甚至於近日來到4月向下跳空缺口附近，且5月來除2日與9日下跌以外，其他時間都是偏上漲，當然這部分與第一季財報將公布且有新總統將就任的期待行情有關，由於9日高點20,754點離前波高點20,883點剩下約130點，加上量不大，未來將是高檔抗跌區間盤。

投資策略：本波台股走勢相當強勢，主要是內資盤先撐起買盤，加上非電子類股輪流攻擊，預期短線上攻力道將趨緩，較好財報公司都在先前公布，較不好公司的營收或第一季季報在近日陸續發布，操作上以基本面為主，逢高可酌量降低持股比，等待下次拉回機會低接。

近期盤面觀盤重點有二，其一是關注4月營收或第一季財報較強者後續發展，從近日已公布4月營收、第一季財報及部分公司法說會公布內容來分析，可發現表現較佳者，包括有半導體、IC設計、AI、PCB相關族群、工業電腦、電子周邊零件、設備、能源、重電、紡織與部分生技醫療業者等；雖然多數公司第一季營收處產業淡季，但營收年變動是成長，可發現第一季財報表現都不錯，由於景氣燈號是綠燈，偏向正面等待第二季營運成績。

其二是持續關注高息股，先前專欄曾提起有些公司原本是高息率股，但因股價大幅超漲，因此股息率都大幅下降，原先高息率個股都成為假的高息股，本周下半周很明顯看出法人已在作調整，由於有些ETF計算個股高息率還有推估其未來性，當第一季公司財報公布不錯且展望佳，未來或許更會被市場注意。

操作建議：留意兩點，1.短線KD指標來到高檔區，9周KD指標自高檔向下後整理三周後，本周已正式來挑戰前次大跌周K線高點20,623點，9周KD指標分別來到74.57與77.46，9日盤中高點雖有過20,623點來到20,754點，但收盤為20,560點；雖然走勢下跌很正常，畢竟19,291點上漲以來逾1,000點，且連漲四天後近20,883點，本來就會有獲利賣壓，反倒是10日很關鍵，究竟台股可否順利克服長黑K線，讓9周KD能再度順利向上交叉上揚。

如果順利，指數將有機會再挑戰20,883點壓力區，但因為在77附近向上交叉，且9日KD指標漸來到高檔，9日分別在83.93與81.94超買區附近，再突破空間不大，除非日量能再擴大到4,500億元以上。反之，攻堅不成將再拉回整理，以目前量能來分析，此模式機率大，但預估此次拉回不大，月線附近將有支撐。

2.MACD柱狀發散中，台股近期上揚，DIF與MACD已出現上揚，且在0軸之上，仍有利於多頭上攻，由於4月19日大跌出現7,047億元承接量，因此可預測短期2萬點將不易再見，遇連續拉回時都可留意低接布局點。