華通Q1不淡 每股賺0.83元

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華通近五季財報

華通（2313）公布2024年第一季財報，營收155.57億元，年增15.3％，毛利率14.13％，年減0.19個百分點，稅後純益9.93億元，年增177.5％，每股稅後純益（EPS）0.83元，為2000年以來同期次高。

華通表示，首季為傳統淡季，仍有不錯營收、獲利，主要是衛星通訊產品需求強勁，但消費性電子市況，尚未明顯回溫，影響第一季的毛利率表現。

華通除致力與既有客戶緊密聯繫爭取訂單外，並持續拓展資料中心（Datacenter）、車用電子等客戶，期望未來在各產業領域的PCB用板，可以取得發展機會。

展望第二季，美系客戶近期發表一系列平板電腦新產品。法人認為，華通為蘋果主要供應商，對於訂單取得可以期待。

低軌衛星（LEO）訂單需求穩定成長，為2024年能見度最高的產品，華通目前為全球LEO用板領導廠商，持續調整產能以滿足歐美客戶需求，樂觀看待今年衛星業務領域再創佳績。

華通4月營收58.58億元為歷年同期新高，公司對於上半年的傳統淡季審慎樂觀，積極調整體質並且致力開發新產品，與各客戶保持良好的溝通與應變彈性。

華通泰國廠將於第二季完成廠房建設後陸續添置設備，期望第四季試產，初期規劃約30萬平方英呎產能，優先生產衛星通訊相關產品的硬板，同時評估全企業各廠區生產條件，擴大相關LEO、AI伺服器、車用等相關產品的業務領域，進行適當產區配置，發揮營運效益。

華通生產基地主要在台灣桃園及中國大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。