祥碩 Q2營運有望小幅成長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

祥碩（5269）總經理林哲偉指出，代工大客戶市占率持續成長，預估第二季營運較第一季持平，有機會小幅成長，毛利率約50％～55％。下半年因高階新產品加入，毛利率將有機會再拉升。

祥碩9日召開法說，第一季營收19.48億元，因有庫存回轉利益，代工及自有品牌部門的客戶需求回升，出貨順利，加上產品組合優化，包括大客戶晶片組中B600系列的占比提升，致第一季毛利率來到59.2％的史上新高，單季稅後純益8.86億元，每股稅後純益（EPS）12.8元。

以營收結構來看，Host端占比重80％（代工占50～55％、自有品牌占比重50％～45％）、Device端占比重20％。

林哲偉表示，在疫情過後，產業進行庫存調整，經過四至五季的去化後，祥碩庫存回到100天以下的正常水位，2024年預期不會有庫存的問題。

展望第二季，他指出，代工業務持續成長，自有品牌部分在第二季是淡季，但有新客人進來，可彌補淡季產品線，預估第二季營收可以樂觀看待，可與第一季持平或稍好，毛利率在50％～55％的區間。

未來祥碩將強化高階產品，開拓新市場與新產品，讓成本更具競爭力，利用規格升級讓毛利率維持在高水準，並擬對外招募新工程師，強化人才庫，維持公司一定的競爭力。

法人預期，祥碩下半年將受惠大客戶推出 Ryzen新晶片推出，加上USB4新品在持續挹注，且中國大陸標案需求回升，下半年營運將優於上半年。