光寶科 拚三大事業部門回春

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

光寶科（2301）4月合併營收105.95億元，呈月減1.76％，年減11.92％，累計前4月合併營收393.7億元，亦呈年減14.79％。惟在高價值核心事業營運看增下，光寶科仍樂看第二季三大事業部門的整體營運表現，可望較第一季成長。

就各部門營運表現言之，以雲端運算及高階伺服器電源表現最為亮眼，其中四月營收占比22％的光電部門，因全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用出貨成長，帶動光電部門月增近2％。

營收占比37％的雲端及物聯網部門，4月雲端運算及高階伺服器電源管理系統出貨仍在持續成長中。

營收占比41％的資訊及消費性電子部門在產品組合持續優化下，高階電源、高階鍵盤智慧輸入裝置出貨穩定成長。

迎接AI伺服器電源及雲端運算產品規格商機，光寶持續開發新一代的AI伺服器電源解決方案，其中5.5KW電源、33KW/power shelf（機櫃式電源）已陸續交貨。

展望第二季，光寶科總經理邱森彬日前表示，第二季三大事業部門的整體營運表現可望較第一季成長，主要的成長動能來自於高價值核心事業，包含雲端運算電源、光電半導體及IT相關高階電源、智慧輸入裝置等，出貨有望逐步回溫；在這些高價值事業的帶動之下，有望推動營收重返逐季成長的軌道。