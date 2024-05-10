先進製程給力 M31估營收逐季走高

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M31（6643）9日召開法說會，總經理張原熏分析，展望2024年，受惠先進製程單價提高、業績成長幅度可達雙位數百分比。首季營運受傳統淡季效應及專案不可預測性影響，加上費用擴張，每股稅後純益（EPS）1.22元；M31樂觀看待先進製程IP需求強勁，台廠先進製程平台亦將延續動能，營收將有望逐季走高。

M31第一季合併營收3.42億元，年增9.3％，受營業費用增加影響，營益率0.8％、相較去年同期14.3％顯著下滑，稅後純益4,230萬元、年減39.6％，每股稅後純益1.22元。M31強調，目前員工人數325人，年增30％，主要是維持研發量能、維持競爭力，於全球拓點、對各地客戶提供最即時之技術服務。

中國大陸市場表現仍待復甦、不過預期首季將為全年最低點。張原熏表示，隨著國際大廠Arm退出Foundation（基礎元件）IP市場後，公司來自大客戶委外開發案就由特殊製程擴大至FinFET，並且進一步延伸至更先進製程及其他晶圓廠；其中，包括北美IDM廠、韓系晶圓代工等客戶，趨勢有利公司營運發展。

先進製程來自車用、手機、資料中心對高速傳輸介面規格的升級需求強勁，未來營運槓桿效益可望隨著營收規模擴大、費用增幅收斂而逐漸顯現。

張原熏強調，營業費用近75％用於研發支出，有利擴大M31與競爭對手差距。

該公司4月合併營收1.42億元，年增21.02％；累計前4個月合併營收4.8億元，年增12.49％，再締歷史新猷。張原熏感受到市場對先進製程需求殷切，預估M31在授權金將有穩健成長動能，他表示，公司積極推動多項專案，包括16奈米及更先進製程，並且將受惠晶圓代工龍頭赴日設廠商機。

法人分析，儘管EDA費用、研發人力成本高昂，然皆為未來長期成長動能之必要性投入，半導體對於更高效傳輸效率的需求帶動，晶片設計業者開始找高速傳輸介面IP產品；法人透露，M31 2奈米將會於今年簽約、並認列授權金，實際IP產品將於一年後產出，逐步貢獻營收。