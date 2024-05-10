士電、中興電 首季獲利齊高歌

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機電業吞台電強韌電網計畫釋單大補丸，推升士電（1503）、中興電（1513）第一季營收雙雙改寫同期新高，士電外銷有斬獲，又有業外收益挹注，第一季每股稅後純益（EPS）從去年同期1.52元攀升至2.27元，改寫單季獲利新高紀錄；中興電在手訂單破420億元，首季EPS從去年同期1.56元增至1.93元，創同期新高。

台電強韌電網計畫持續釋單，士電、中興電、亞力（1514）、華城（1519）等機電四雄，第一季營收全面改寫同期新高，目前在手訂單均破百億元，訂單能見度至少看到2026年。四雄首季財報上菜秀，士電、中興電打頭陣，9日兩家公司董事會承認第一季財報，華城、亞力分別在10日、14日召開董事會承認第一季財報。

士電第一季合併營收99.18億元，本業獲利9.57億元，加上業外、轉投資收益挹注，稅後純益11.8億元、EPS攀升至2.27元，全面改寫同期新高，其中EPS則是單季新高。

士電表示，士電重電事業因台電強韌電網計劃及外銷美國訂單激增，產能爆滿，目前大型變壓器交期至少一年半，小型變壓器交期一年以上，在手訂單超過百億元。重電事業一枝獨秀，今、明兩年訂單滿載，開始接2026、2027年訂單。重電事業為消化訂單，目前新竹新豐廠三班生產；電裝品及機器事業今年營運可望成長、自動化事業受工具機產業景氣尚未明顯復甦影響，營運相對偏弱。

士電近年也積極投入電動二輪、三輪及四輪動力系統總成開發，以及布局電動汽機車充電樁內外銷。

中興電GIS開關訂單主要來自台電強韌電網計畫釋單，加上統包工程，目前在手訂單超過420億元。

中興電第一季合併營收達61.39億元、本業獲利12.25億元、稅後純益9.53億元，EPS攀升至1.93元，全數創同期新高。

中興電自結4月合併營收19.13億元、年增33.61％，前四月合併營收80.51億元、年增10.7％，單月與累計營收均改寫同期新高。