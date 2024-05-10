AM出貨旺 堤維西Q1每股賺2.01元

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堤維西近年營收獲利

隨北美AM（售後維修）汽車零件市場旺季熱，汽零廠第一季業績搶眼，車燈廠堤維西（1522）在本業及匯兌收益表現雙增挹注下，第一季稅後純益達6.28億元、年增2.12倍，每股稅後純益（EPS）衝上2.01元，改寫單季新高紀錄。

堤維西第一季營收51.16億元、年增8.62％，營業毛利15.42億元、年增33.62％，營業利益7.14億元、年增82.61％。

AM汽車零件廠受惠北美產險公司State Farm擴大採用AM件賠付，市場需求爆發，效益自去年開始發酵，包括東陽（1319）、帝寶（6605）已公告首季財報，皆創歷年單季新高。

堤維西表示，第一季原就屬AM傳統旺季，再加上State Farm效益，推升今年AM件出貨成長，第一季營收51.16億元年增逾8％，單季營收亦為歷史新高，加上美元升值效益帶來匯兌利益貢獻，同步推升整體獲利衝高，較去年同期增逾2倍。

隨市場需求持續熱絡，堤維西目前各廠稼動率也都呈現近滿載狀態，第二季儘管進入傳統淡季，不過由於美國AM市場結構性轉變，需求持續擴大，再加上美元持續強勢，法人看好，包括堤維西在內的AM汽零廠第二季業績有望淡季不淡。

除續樂觀AM市場今年成長動能，堤維西亦積極加速布局北美OEM（原廠代工）市場，在去年9月以3.5億元買下底特律廠房後，董事會也已通過透過子公司INNOVA HOLDING CORP以4.73億元設立美國堤維西，為底特律新廠營運作準備。

目前堤維西美國廠已有接單，也持續擴大爭取新單中。堤維西表示，公司正積極規劃添購機器設備，希望可儘早開啟運作，進一步爭取更多接單機會，投產後將成為公司另一營運成長動能。

另汽車活塞環製造廠泰茂（2230）也受惠北美出貨成長，推升第一季稅後純益達0.96億元、年增6.38倍，每股稅後純益1.87元，亦為歷年單季新高。