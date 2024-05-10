裕隆：看好納智捷n7挹注成長

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裕隆（2201）9日公告第一季財報，隨首季新車銷售台數增加，再加上納智捷n7電動車交車挹注，單季營收207.5億元、年增8.91％，不過受到去年認列新安東京迴轉利益墊高比較基期，及轉投資獲利挹注減少，首季稅後純益16.35億元、年減25.48％，EPS為0.83元。

裕隆說明，第一季營收在新車銷量較去年同期增加、納智捷n7開始交車等挹注下，整體營收明顯成長，樂觀全年營收動能。但獲利部分，去年因有新安東京迴轉利益墊高比較基期，因此也使得首季獲利出現衰退。

轉投資部分，裕融（9941）因穩健保守考量因素，第一季增加提列預期信用減損損失，再加上央行升息影響，亦導致獲利貢獻減少。根據裕融財報，第一季稅後純益13億元、年減27.5％，EPS則由去年同期的3.5元降至2.27元。

展望今年，裕隆業績成長亮點為納智捷n7，4月領牌已達1,055輛，拿下單月國內電動車銷售冠軍，接下來將逐步增量，根據裕隆規劃，首批逾9,000張訂單將於第三季交車完畢，成長動能相當明確。此外，去年開幕的新店裕隆城租金收入表現亦優於預期，今年租金收入約可達4億元，同樣較去年成長。

裕融近年積極開展多元事業發展，儘管因3月央行突襲式升息影響資金成本逾1億元，但裕融指出，公司將持續透過成本管控等降低影響，今年在海外東南亞市場，及綠電事業都會有進一步發展，可望挹注獲利。