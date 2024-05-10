勤美首季EPS 創同期新高

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勤美（1532）受惠台中「勤美之森」豪宅新成屋交屋挹注，首季合併營收48.27億元、年增68％，稅後純益5.93億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）為1.34元，創同期新高。

勤美表示，建設住宅事業首季營收大增22.3億元，主因是去年首季並無建案交屋，基期較低；另金屬成型首季營收約24.55億餘元、年減約9％，主因是2月適逢農曆春節市場需求疲弱，客戶端拉貨量大幅萎縮所致。

由於台中「勤美之森」自去年第四季末開始交屋，截至今年首季已完成約50％交屋，剩餘50％交屋預計可在第二季內順利完成，加上總銷約6.7億元的台北「璞真榮華」亦將於第二季交屋，勤美的建設事業群第二季營收可望持續放大，助攻集團營收及獲利再創波段新高；展望下半年，隨著「勤美之森」高樓層的精華保留戶逐步釋出，建案總銷金額更有望水漲船高。

勤美集團表示，金屬成型事業首季營收雖年減約9％，不過3、4月客戶拉貨量已見回穩，第二季營收有望持平；此外，因生產量逐步放大，單位生產成本及折舊隨之下降，鑄件毛利已見回升，在客戶庫存水位降低及新產品上市後，預期下半年將出現較大成長動能。

至於勤美生活創新事業群，台中「勤美洲際酒店」預計第三季開幕，預期將為台中草悟道生活休閒文化注入全新的體驗。