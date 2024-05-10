南寶 Q1獲利季增14.7％

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南寶（4766）在整體營運效率提升，及產品結構優化的效應持續發揮下，第一季營業利益率15.4％，較去年同期提升4.3個百分點，創同期新高；稅後純益7.06億元，季增14.7％、年減0.7％，EPS為5.86元。

南寶表示，運動品牌客戶庫存水位逐漸恢復到較健康的水位，將積極把握成長機會，持續投入研發新產品與應用，今年營收可望重拾成長。

南寶受惠客戶需求逐步回溫，第一季營收年增10.2％。其中接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增14.7％，營收占比73％；建材與塗料業務年增1.2％，營收比24％。前四月營收68.4億元，年增12.4％。

南寶指出，在整體營運效率提升，及產品結構優化的效應持續發揮下，第一季營業利益7.69億元，年增53.1％；第一季營業費用率17.7％，較去年同期增加0.4個百分點，主因併購大陸常熟裕博高分子公司，於去年5月起併表，費用率較高。

南寶強調，運動品牌客戶庫存逐漸恢復到較健康的水位，光學膠客戶認證陸續完成，預估今年出貨放量，可優化產品組合。碳纖應用布局除收購常熟裕博70％股權外，也調整製程，開發出熱固可塑碳纖板產品；碳纖複合材已打入汽車、筆電等產品，最新並跨入陸系摺疊機供應鏈中，預計下半年開始放量。