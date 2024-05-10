前往主要內容
工商時報LOGO

三洋電 股價創歷史新高

三洋電日線圖
三洋電日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

三洋電（1614）受惠資產題材發酵，以及夏季家電銷售旺季來臨，9日帶量上攻，盤中數度亮燈漲停鎖在51.4元，終場收50.6元，創歷史新高，拉出一根帶上影線的長紅K棒，KD值呈高檔鈍化；成交量6,536張，三大法人賣超80張，累計已連二日賣超。

去年EPS達1.24元，今年第一季稅後純益0.18億元，EPS為0.07元。4月營收5.34億元，為近九個月新高，旗下不少資產正積極活化，泰山廠、松江大樓都是重點，隨著資產營建題材火熱、新內閣更重視都更，潛在開發價值也再度受重視。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 長榮海空分治落空！張國政大賣長榮航 持股被它接走了

  2. 聯電股東紀念品 有人領到「隱藏版」可愛爆表！蝦皮售價驚人

  3. 大戶出貨中？這檔連兩日爆量慘跌 恐遭空軍鎖定

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。