三洋電 股價創歷史新高

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三洋電（1614）受惠資產題材發酵，以及夏季家電銷售旺季來臨，9日帶量上攻，盤中數度亮燈漲停鎖在51.4元，終場收50.6元，創歷史新高，拉出一根帶上影線的長紅K棒，KD值呈高檔鈍化；成交量6,536張，三大法人賣超80張，累計已連二日賣超。

去年EPS達1.24元，今年第一季稅後純益0.18億元，EPS為0.07元。4月營收5.34億元，為近九個月新高，旗下不少資產正積極活化，泰山廠、松江大樓都是重點，隨著資產營建題材火熱、新內閣更重視都更，潛在開發價值也再度受重視。