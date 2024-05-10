擁航空產業訂單 碳纖維雙雄 Q1暴賺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

航空產業訂單增，碳纖維雙雄受惠，拓凱（4536）、波力-KY（8467）今年第一季每股稅後純益（EPS）均創同期新高。拓凱因高毛利率產品占比提升，加上匯兌利益、利息等業外收入挹注，首季EPS從去年同期的3.6元增至4.3元；波力第一季EPS從去年同期的0.64元翻倍增至1.72元。

碳纖維複合材料廠拓凱第一季合併營收19億元、年減31.10％，本業獲利3.22億元，認列匯兌利益1.16億元及利息收入，稅後純益3.91億元，EPS 4.3元，改寫同期新高。

拓凱表示，第一季自行車等運動休閒產業終端客戶因庫存調整，尚未恢復全面拉貨，但航空產業在疫情解封後，飛機需求大增，拓凱飛機座椅椅背年成長50％以上。拓凱第一季高毛利產品比重增加，本業毛利率提升逾34％，又有匯兌及利息收入，EPS創同期新高。

拓凱指出，拓凱第二季接單比原先預期樂觀，4月合併營收回升至8.05億元，月增25.5％、年減幅收窄至4.07％，第三季起業績有機會恢復為正成長。法人樂觀拓凱第二季營收季增率將達兩位數。

波力日前在法說會上透露，客戶通知碳纖維高階冰上曲棍球桿產能要增加50％，第二季出貨量預估年增20％～30％，旺季更旺，上半年營運不淡，預估今年出貨量比去年110萬支略增。

波力與漢翔（2634）合作切入法國空中巴士複材製品供應鏈體系，預計第三季末、第四季初開始量產整流罩在內17項飛機次結構件，每月出貨55架次。