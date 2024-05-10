台嘉碩：本季成長 H2更上層樓

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台嘉碩近五個季度營運表現

台嘉碩（3221）9日舉辦法說會，公布今年第一季營收為5.3億元，較上一季略減少0.24％，年增2.71％，毛利率26.23％，每股稅後純益（EPS）為0.43元。展望後市，台嘉碩預估第二季會有個位數成長，而下半年在手機新品帶動及車用產品出貨增加挹注下，表現應會優於上半年。

觀察今年第一季產品營收占比，車用產品為35％，網通產品占29％，手機與物聯網占17％，其他則為20％。銷售區域比例方面，亞太地區占了28％，美國為17％、歐洲14％，台灣為22％，至於中國則降到19％。

台嘉碩董事長黃鈺同指出，雖然今年全球車市成長趨緩，和去年相比預估只有個位數成長，但其中電動車占比會上升較為明顯，而電動車使用的電子零件數量相對較多，且包含智慧座艙、自動駕駛輔助系統（ADAS）等也會用到大量的電子零件，因此仍看好車用產品前景，預計今年車用業務會有雙位數成長。目前公司營收3成以上來自車用產品，應用在ADAS、衛星通訊、胎壓偵測系統（TPMS）等領域。

展望後市，黃鈺同表示，由於消費性電子應用端目前需求仍不振，因此下修原先對第二季業績的成長預估，由之前的雙位數成長改為個位數成長，不過應仍會優於第一季，不至於衰退。至於下半年，應有機會在AI手機、AI PC等新品拉抬下，帶動其他消費性電子產品如藍牙、WiFi 6/6e等連動成長，進而推升公司營運表現；目前預計上下半年營運為45％比55％，如景氣復甦更快的話，有望達40％比60％。

另外，黃鈺同也透露，現在總產能利用率約為60％～70％，下半年有望向上突破。目前消費性電子產品應用的產能利用率約50％～60％，而車用產能利用率約80％，下半年在手機新品及企業用伺服器需求拉抬下，加上第三季是傳統旺季，有望讓總產能利用率達到約7、8成，而車用產能利用率則有機會達8、9成。