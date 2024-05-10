環天科4月營收 年月雙增

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環天科（3499）9日公告第一季財報及4月營收，2024年首季營收0.9億元，受惠NRE收入進帳與匯兌收益挹注，稅後純益321.1萬元，每股稅後純益（EPS）0.06元，連續兩季獲利。

環天科4月營收0.32億元，較3月成長28％，較2023年同期成長63％，營收呈現月增及年增雙增佳績。

2024年累計前四月營收1.22億元，較去年同期1.05億元，年增16％。

環天科分析，2024年第一季屬淡季，且有部分營收遞延至第二季，預估第二季營收數字將更勝首季，預估2024年營收將逐季成長。

就產品開發進度上，環天科目前產品比重較高者，為電動高爾夫球推車與相關平板，初期切入日本高爾夫球推車客戶在美國的子公司，由於配合高爾夫球推車整體的造型與需求設計，獲得日本總公司的肯定，預計2024年年底陸續認證出貨。

環天科也替全世界最大潛水設備供應商代工一款潛水錶，由於潛水錶需具偵測水下壓力與紀錄不同的潛水深度功能，並連接高壓氧氣筒發射器，利用超音波低頻傳輸，為一具高技術門檻與安全性的產品，公司技術與產品獲得客戶品質肯定，高壓產品持續認證中，預計2024年年底將取得此客戶全部機種認證與代工訂單轉單。

在低軌衛星應用部分，2024年在環天科營收占比約5％，低軌衛星技術可應用在車輛、資產及畜牧業的追蹤，例如大型圈養放牧的牛羊馬追蹤器等產品。環科已和台大畜牧合作，紀錄動物的行為模式，作為未來遠端連線判斷動物目前的坐臥、反芻、發情行為，提供給客戶使用，軟體持續收集數據與自我學習優化，擴增生技方面的應用，增加產品附加價值。