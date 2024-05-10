急單到 動力Q1獲利雙贏

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動力-KY（6591）首季合併營收3.08億元，呈微幅年減3.07％，然隨著3月客戶急單需求增溫，以及第一季新台幣貶值產生業外匯兌收益等挹注，第一季稅後純益仍達到2,557萬元，每股稅後純益（EPS）0.71元，同步超車去年同期的EPS 0.45元及上一季的EPS 0.57元。

動力表示，今年年初仍持續受到泛電競相關產品新舊產品交替潮、春節連假期間影響，拖累單月稼動率表現，惟受惠於泛電競相關客戶推出新品於終端市場銷售良好，帶動旗下風扇產品備貨逐步熱絡，再加上成本、費用管控得宜，首季毛利率26.88％雖仍小輸去年同期的28.03％，但營業利益率8.27％卻仍較去年同期的7.16％逆勢走揚。

動力除公布首季財報外，亦於9日同步公布4月營收，經結算4月合併營收達1.32億元，年增13.57％，創歷年同期第三高，累計前4月合併營收為4.4億元，年增率亦同步翻正，達1.39％。

動力指出，國際品牌大廠加大AI技術應用投入，有助於提升NVIDIA中高階顯卡RTX 4080、4090、RTX 40 Super等需求，除將帶動電競PC新品規格升級，亦可望掀起新一波的換機潮，助力動力整體風扇產品接單、出貨表現，此效益不僅反映在4月的營收上，亦對創造未來銷售動能有所挹注。

展望第二季，動力表示，目前電競顯卡客戶仍保持良好備貨力道，有助於整體產能稼動率站穩一定水準之上，另觀察新一代高階顯卡終端市場受惠電競、創作者、AI應用、高速運算需求提升，未來營運成長審慎樂觀。